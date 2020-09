Jacob Elordi félicite (enfin !) la "capitaine" Zendaya pour sa victoire aux Emmy Awards

Instagram

Le passé de Jacob et Zendaya mis à part, cette lauréate d'un Emmy pour la toute première fois se délecte encore de ce moment.

"Je n'ai toujours pas trouvé les mots… je ressens tellement d'amour pour le moment, merci", a-t-elle partagé sur Instagram.

Lors d'une interview post-cérémonie avec E! News, Zendaya a réfléchi à cette reconnaissance bien méritée. "C'était un moment très, très émouvant", a confié l'ancienne protégée de Disney Channel. "Et je me sens incroyablement honorée et chanceuse rien que d'être ici… C'était une bonne soirée."

Elle a continué : "…j'ai tellement de chance de pouvoir vivre cet instant avec tous les gens que j'aime tellement fort. Donc, oui. C'est très, très émouvant."