Découvrez les coulisses de la cérémonie la plus étrange de l'histoire des Emmys

Qui a eu l'idée de retrouvailles Friends ? Et pourquoi Jason Bateman était-il là ?

En réalité, Jennifer Aniston ne vit pas avec Courteney Cox et Lisa Kudrow, quoique ! Elles devaient se rendre chez elle, alors Jennifer a demandé si elles pouvaient se joindre aux festivités.

"Elles sont inséparables depuis longtemps", a déclaré Molly McNearney à propos des anciennes co-stars de Friends. "Et elles ont été testées tous les jours. On a demandé à Jennifer Aniston d'en faire partie, et elle a répondu : « Vous savez, Courteney et Lisa vont venir chez moi, et on adorerait toutes en faire partie. » Et on était aux anges. Quant à [Jason] Bateman, sa femme est une des productrices de The Morning Show, et elle était là-bas, donc il y était avec elle."

On aimerait en savoir plus sur ce côté inséparable de Rachel, Monica et Phoebe.