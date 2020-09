Ces maisons de stars et fêtes de visionnage ont volé la vedette durant les Emmys 2020

Sacrée soirée !

Les Emmys 2020 étaient riches en moments dignes de faire le buzz, mais ce sont les belles maisons des stars qui ont fait parler les téléspectateurs. Durant la cérémonie de remise de prix virtuelle dimanche 20 septembre, les fans ont pu entrapercevoir les fêtes de visionnage du gotha d'Hollywood. Durant la victoire historique de Zendaya pour le prix de la Meilleure actrice dans une série dramatique, les téléspectateurs ont pu voir l'héroïne d'Euphoria entourée de ses proches.

Et qui pourrait oublier la fiesta des Emmys de Reese Witherspoon et Kerry Washington… qui faisait aussi office de réveillon du Nouvel An ? Comme l'a expliqué Witherspoon au présentateur Jimmy Kimmel : "On a très envie de voir cette année se terminer." La sauterie — organisée dans la maison de Witherspoon — semblait être une garden-party en compagnie d'une partie de la famille de Little Fires Everywhere.

"Plus court trajet pour les #Emmys jusqu'ici !" a écrit Witherspoon sur Instagram en légende d'une photo de chez elle. "Festivités déplacées sur ma pelouse et hâte de rendre hommage aux incroyables acteurs et équipes de @themorningshow, @biglittlelies et @littlefireshulu ce soir !"