Gabrielle Union organise une lecture de Friends avec un groupe impressionnant d'acteurs noirs

Ils seront là pour nous, peu importe qui les interprète.

Gabrielle Union organise une lecture d'un épisode de Friends dans la nuit de mardi, pour une bonne cause. Afin de promouvoir l'ONG When We All Vote, l'actrice a réuni des acteurs tous nominés ou récompensés aux Emmys pour une soirée de rebondissements mélodramatiques et de délires dans un appartement irréaliste new-yorkais en visioconférence. On retrouvera ainsi Sterling K. Brown, Ryan Michelle Bathe, Uzo Aduba, Aisha Hinds, Kendrick Sampson et Jeremy Pope.

Salli Richardson-Whitfield va diriger les opérations. Ross et Rachel seront interprétés par Sterling et Ryan Michelle, qui sont mari et femme dans la vraie vie, tandis qu'Uzo jouera Phoebe. Aisha interprétera Monica, Kendrick sera Joey et enfin Jeremy incarnera Chandler.

Uzo Aduba vient d'ailleurs de décrocher un Emmy pour son rôle dans Mrs. America de la chaîne FX, et Sterling K. Brown et Jeremy Pope étaient tous deux nominés cette année respectivement pour This Is Us et Hollywood.