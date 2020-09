Les moments les plus drôles des Emmy Awards 2020

Ne serait-elle pas mauvaise perdante ?

Comment réagit-on quand on participe à une conversation Zoom durant une cérémonie de remise de prix et qu'on découvre qu'on a perdu ? Si on est Alex Borstein de La Fabuleuse Mme Maisel — qui a concédé le prix du Meilleur second rôle féminin dans une série comique à Annie Murphy de Schitt's Creek — on se saisit de son cocktail et on hurle sur sa télé pour rire, devenant ainsi l’incarnation même de l'ambiance de 2020.