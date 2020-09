Les 11 moments les plus époustouflants des Emmys 2020, hormis le fait que la cérémonie a bien eu lieu

Schitt's Creek écrase la concurrence

Les prononciations de Moira ! Les câlins père-fils ! La soirée victorieuse au Canada ! Tout dans l'incroyable soirée des acteurs de Schitt's Creek, comme la série elle-même sur une famille désargentée qui se retrouve à vivre dans un hôtel délabré dans la ville éponyme, était charmant. La série, très appréciée et diffusée sur Pop TV, a remporté tous les trophées dans la catégorie comédie avec sept Emmys (plus un autre pour tous ses acteurs), dont des victoires pour Catherine O'Hara, Eugene Levy, Dan Levy et Annie Murphy : les Rose resteront à jamais dans nos cœurs.

Eugene et Dan Levy, le père et le fils et les cocréateurs de la série, ont décroché respectivement le prix de Meilleur acteur et Meilleur second rôle masculin dans une série comique, et Dan a remporté deux autres prix, en tant que scénariste et réalisateur (le dernier avec Andrew Cividino). Curieusement, c'est le premier prix de Catherine O'Hara en tant qu'actrice, tandis que son seul autre Emmy jusque-là avait été obtenu avec Eugene Levy, dans la catégorie Meilleur scénario pour une émission de variétés ou musicale pour SCTV, en 1982.

Si on regrette que l'Academy of Television Arts and Sciences n'ait pas récompensé Schitt's Creek plus tôt (la série avait fini par décrocher quelques nominations en 2019), les votants se sont rachetés cette année pour la sixième et dernière saison de la série, avec 15 nominations, un record d'Emmys en une saison pour une comédie.

"Je veux de nouveau remercier ce jeune homme qui a pris notre drôle d'histoire autour de la famille Rose pour en faire une célébration de l'inclusion, une dénonciation de l'homophobie et une célébration du pouvoir de l'amour", a déclaré Eugene, en se tournant vers son fils, alors qu'ils terminaient la soirée en beauté en remportant le prix de la Meilleure série comique de l'année.