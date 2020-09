Les Emmys 2020 établissent un nouveau record en matière de diversité, mais de peu

Les Emmys 2020 ont fait un peu plus preuve de diversité cette année.

D'après un rapide sondage pour les Emmys remis cette semaine lors de la cérémonie des Creative Arts et de la cérémonie principale, l'Academy of Television Arts and Sciences a récompensé une personne issue d'une minorité visible de plus que l'an dernier. Le nouveau record, établi l'an dernier, a été battu d'une courte tête.

Les critiques espéraient que plus d'acteurs noirs l'emporteraient, vu le nombre record de nominations. Mais sur les 33 prétendants, seuls huit ont décroché un trophée.

C'est peu, mais il est bon de noter que la Television Academy essaie d'augmenter la diversité et la représentativité dans un domaine dominé par les Blancs.

Parmi les stars noires récompensées cette année, on retrouve Regina King, Uzo Aduba, Zendaya, Maya Rudolph, RuPaul, Ron et Jasmine Cephas Jones, Yahya Abdul-Mateen II et Laurence Fishburne, ainsi qu'Eddie Murphy.

Il est à noter que peu de stars latinas ou d'origine asiatique ont été nominées ou ont gagné en 2020.