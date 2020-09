Découvrez Jennifer Aniston, Sandra Oh et d’autres stars fêtant les Emmys en pyjama

Habillées pour l'occasion… et pour aller au lit.

Ce n'est pas tous les ans que les stars peuvent fêter l'une des plus grandes soirées de leur carrière depuis le confort de leur canapé. Si certaines grandes stars ont décidé de porter vêtements chics et robes somptueuses quand même, certaines avaient opté pour des tenues plus confortables.

Les stars se sont bien amusées en pyjama, tenues douillettes et décontractées s'il en est. Et on est plutôt fans. Au début du mois, Christian Siriano avait partagé avec E! ses prédictions pour les Emmys et la raison pour laquelle les pyjamas faisaient fureur auprès des plus grandes stars d'Hollywood.

"C'est un mélange de pyjamas fabuleux et classe, ou d'ensembles chics mais confortables. Peut-être quelques pantoufles", a-t-il expliqué à propos des tenues des stars pour l'événement virtuel. "Je pense que les acteurs et les actrices ont envie d'être eux-mêmes en ce moment, plus proches de leurs vraies personnalités. Je trouve ça sympa à voir."

Il avait raison ! Les stars n'ont pas hésité à privilégier le confort au luxe.