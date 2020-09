H.E.R. rend hommage à Chadwick Boseman, Naya Rivera et aux autres stars disparues cette année aux Emmys

Disparus mais pas oubliés.

La chanteuse H.E.R., récompensée plusieurs fois aux Grammys, est montée sur la scène des Emmys 2020 pour rendre hommage aux nombreuses stars disparues cette année. Vêtue d'une robe rose, la star s'est assise au piano pour interpréter "Nothing Compares 2 U" de Prince afin d'honorer la mémoire de tous ceux qu'on a perdus cette année. Elle s'est ensuite levée pour jouer de la guitare électrique accompagnée d'une chorale.

Parmi les célébrités nommées, on retrouvait Naya Rivera, Regis Philbin, Diahann Carol et bien d'autres acteurs disparus trop tôt.

De plus, on a pu entendre un discours de Chadwick Boseman alors que la chanteuse terminait sa prestation, dans lequel il disait ceci : "Le but transcende les disciplines. Le but est un élément essentiel de vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette planète à ce moment particulier de l'histoire. Les difficultés en chemin ne servent qu'à façonner votre but."

L'acteur principal de Black Panther est mort des suites d'un cancer du côlon il y a peu.