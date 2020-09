Zendaya entre dans l'histoire en remportant son premier Emmy pour Euphoria

Zendaya est venue, elle a vu et elle a vaincu.

L'actrice d'Euphoria a remporté le prix de la Meilleure actrice dans une série dramatique lors des Emmys 2020.

Il s'agit de sa première victoire pour sa première nomination. Elle entre dans l'histoire en devenant la plus jeune actrice à décrocher ce trophée, et la deuxième actrice noire à le décrocher après Viola Davis en 2015.

La star avait fort à faire dans cette catégorie face aux autres nominées, dont Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark) et Sandra Oh (Killing Eve).

Comme la plupart des vainqueurs cette nuit, Zendaya a accepté son prix très convoité depuis chez elle.

"Je suis très, très nerveuse. Je veux juste remercier l'Academy et toutes les autres femmes. C'est dingue. Merci, HBO et A24 pour votre soutien. Merci à ma famille et à mon équipe. Aux incroyables acteurs et à l'équipe technique d'Euphoria. J'ai beaucoup de chance, et tout ce que vous faites m'inspire", a-t-elle commencé.