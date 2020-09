RuPaul entre dans l'histoire avec deux grands trophées pour Drag Race aux Emmys 2020

RuPaul vient d'entrer dans l'histoire.

Samedi soir, lors des Creative Arts Emmys 2020, la star de RuPaul's Drag Race a remporté le prix du Meilleur présentateur d'une émission de compétition pour la cinquième année consécutive.

En plus de cette grosse performance, la drag queen légendaire a battu le record de victoires dans la catégorie qui existe depuis 13 ans.

"Bienvenue sur la scène principale de RuPaul's Drag Race", a commencé la star de 59 ans. "Au nom de VH1, World of Wonder et notre incroyable troupe et équipe, je remercie l'Academy pour ce grand honneur."

"J'ai toujours su qu'à chaque fois que je fais battre mes faux cils, je fais un acte politique. Ce soir, la seule déclaration politique que je vais faire est : de l'amour. De l'amour pour nos frères et sœurs LGBT, de l'amour pour nos queens de couleur et de l'amour pour les États-Unis d'Amérique, où un petit garçon gay avec juste une perruque courte et un rêve a pu construire une plateforme internationale qui célèbre les âmes douces et sensibles du monde entier", a ajouté RuPaul.