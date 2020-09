Tous les moments historiques des Emmy Awards 2020

Une soirée des Emmys unique en son genre.

Dimanche 20 septembre marquait la plus grande soirée de la télévision tandis que les plus grands noms d'Hollywood donnaient le coup de départ des Emmys 2020. Mais en raison de la pandémie de coronavirus en cours, une cérémonie virtuelle remplaçait le grand spectacle auquel nous sommes habitués sur le tapis rouge du Staples Center.

Si la célèbre salle de spectacle et omnisports restait le QG de la soirée pour le présentateur Jimmy Kimmel et l'équipe de production de la cérémonie, plus d'une centaine de caméras retransmettaient l'événement depuis les domiciles des stars et d'autres sites, permettant aux grands nominés de la soirée d'y participer.

Comme nous l'avons déjà dit, la cérémonie de cette année était unique en son genre.

Bien sûr, ce n'étaient pas les seuls moments historiques des Emmys puisque, avant même la cérémonie de dimanche, il y a eu de nombreux moments historiques aux Creative Arts Emmys 2020.

Pour commencer, RuPaul a remporté le prix du Meilleur présentateur d'émission de télé-réalité ou de télé-réalité/compétition pour la cinquième année de suite. Il a ainsi battu un record en remportant le plus grand nombre de victoires des 13 années d'existence de la catégorie.

En outre, le héros de This Is Us Ron Cephas Jones et sa fille Jasmine Cephas Jones sont entrés dans l'histoire en remportant chacun un Emmy cette année.

De fait, cette année était celle de tous les records en matière de diversité. Entre les Creative Arts Emmys et les Primetime Emmys, 11 artistes noirs ont remporté des prix récompensant leurs performances, parmi lesquels Zendaya pour Euphoria, Regina King pour Watchmen, RuPaul et Maya Rudolph pour Big Mouth.