Jimmy Kimmel rend hommage au "binge-watching" en période de quarantaine dans son monologue des Emmys 2020

"C'est cette année qu'ils décident d'avoir un maître de cérémonie ?", a-t-il lancé. "« Pourquoi », c'est la question que je me suis beaucoup posé cette semaine, mais j'ai compris. Cela peut paraître frivole et inutile au milieu d'une pandémie mondiale, mais vous savez ce qui paraît aussi frivole et nécessaire ? De le faire tous les deux ans. Ce qui va se passer ce soir, ce n'est pas important. Ça ne va pas arrêter le COVID ou éteindre les incendies, mais c'est fun. Et, en ce moment, on a besoin de s'amuser. On en a plus besoin que jamais. Cette année a été horrible. Ça a été une année de division, d'injustice, de maladie, de cours par Zoom, de désastres et de morts. On a été mis en quarantaine et en confinement, coincés chez nous comme des prisonniers dans un tunnel sombre et désolé. Qu'a-t-on trouvé dans ce tunnel sombre et désolé ? On a trouvé un ami qui était là pour nous 24 heures sur 24. Notre vieil ami, la télévision."

Kimmel s'est perdu en compliments sur la magie de la télévision (surtout depuis qu'on a tous été coincés à la maison et qu'ils le sont encore aux États-Unis) et a rendu hommage à Norman Lear, qui, à 98 ans, vient de devenir le plus vieux vainqueur aux Emmys.

"Norman n'a pas grandi en rêvant de gagner un Emmy", a expliqué Kimmel. "D'ailleurs, la télévision n'est apparue que lorsqu'il était adolescent. Quand il était petit, son rêve, c'était de ne pas se prendre les fers d'un cheval. Norman, vous êtes un miracle. Le seul truc que je vais avoir à 98 ans, c'est des glaires."

Kimmel a offert ses félicitations à Quibi, "le truc d'un milliard de dollars le plus débile" et a expliqué qu'à chaque fois qu'il devait dire "Schitt's Creek", le nom de la série devait apparaître à l'écran.

"HBO peut montrer un pénis bleu sans aucun problème", a-t-il plaisanté, "mais je ne peux pas dire « Schitts » avec un C". Eh oui, ça ressemble à un certain gros mot de quatre lettres en anglais !