Emmys 2020 : toutes les stars de la cérémonie virtuelle

Ce sont vraiment des Emmy Awards uniques en leur genre.

D'habitude, la plus grande soirée de la télévision démarre avec le tapis rouge, où les stars nous éblouissent avec leurs diamants et leurs robes de créateurs. Mais cette année, c'est un peu différent.

Suite à l'interdiction de grands rassemblements à cause de l'épidémie de coronavirus, les producteurs des Emmys ont dû trouver un plan B. Mais le maître de cérémonie, Jimmy Kimmel, et toute son équipe nous promettent quand bien même une soirée inoubliable et divertissante.

"Je ne sais pas quand ça se fera ni comment, ni même pourquoi on le fait, mais on va le faire, et je vais présenter", avait déclaré le présentateur de fin de soirée quand la nouvelle a été annoncée.

Bien que Netflix ait décroché le plus grand nombre total de nominations, HBO a reçu le plus grand nombre de nominations pour la même série avec Watchmen. Et, comme l'année dernière, tous les regards seront tournés vers la Meilleure série dramatique, catégorie dans laquelle Killing Eve, Stranger Things et The Handmaid's Tale : la servante écarlate sont données favorites.