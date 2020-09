Ashley Tisdale attend son premier enfant avec son mari, Christopher French

Ce dernier a aussi fêté leur anniversaire sur Instagram. "Six années. Il y a tellement de moments, de petits moments fugaces dont je me souviens précisément", a-t-il écrit. "De beaux et incroyables moments et d'autres difficiles et sombres... On est de plus en plus proches. Je n'imagine pas ma vie sans toi @ashleytisdale. Je t'aime infiniment, Bon anniversaire de mariage."

Il y a à peine plus d'un an, Chris regardait pour la première fois sa femme dans High School Musical 2.

"Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ?", avait demandé Ashley sur sa story Instagram Story en décembre 2019. "Parce que j'oblige mon mari à regarder ce film. Il n'en a jamais vu aucun."