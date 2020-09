Halle Berry semble révéler l'identité de son compagnon mystère

L'affaires des pieds mystère est enfin résolue.

Après avoir cherché un nouveau compagnon, Halle Berry est prête à révéler son identité depuis les indices laissés sur son Instagram depuis juillet.

Jeudi 17 septembre, l'actrice a posté une jolie photo d'elle décontractée avec une casquette à la Gavroche et un énorme indice : un T-shirt Van Hunt, avec le message suivant : "maintenant vous savez", accompagné d'un emoji cœur et d'un emoji pied, rappelant aux fans deux photos furtives postées par Halle sur son Insta cet été. On y voyait ses pieds ainsi que ceux de son nouveau mec.

La première, postée le 19 juillet, était légendée "dimanche sympa". Le second cliché de la star, posté le 16 août, indiquait : "On réveille Las Vegas ! Merci pour tous les jolis vœux d'anniversaire de la part de mes amis et de mes fans qui sont loyaux et me soutiennent ! Vous m'avez TOUS aidée à passer un anniversaire très spécial."

Le musicien qui a rendu cette célébration si spéciale semble être Van Hunt. L'auteur-compositeur-interprète a sorti cinq albums, dont Popular, son dernier en date, en 2017.