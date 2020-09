Emmys 2020 : découvrez ces 6 révélations

Jovan Adepo

Si le héros de Watchmen — connu des spectateurs de HBO sous le nom de Justicier Masqué — célèbre sa première nomination aux Emmys cette année comme Meilleur second rôle masculin dans une minisérie ou un téléfilm, Adepo est déjà connu du petit et du grand écran. Ses précédents jobs incluent des rôles dans Fences, mother!, The Leftovers, Jack Ryan et Dans leur regard. Ses fans pourront le voir prochainement dans Le Fléau sur CBS, en compagnie de Whoopi Goldberg, James Marsden et Amber Heard. "Reconnaissant envers ceux qui m'ont poussé à me dépasser", a-t-il écrit sur Instagram en réaction à sa nomination, avant de poursuivre : "Et qui, malgré les plus grands obstacles, voient en moi du potentiel quand je n'en vois pas. Je vous aime. Félicitations à tous les nominés (et à ceux pour qui c'est la PREMIÈRE FOIS comme moi)."