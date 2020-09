Drew Barrymore admet avoir "renoncé aux hommes" ces 5 dernières années

En matière d'amour, Drew Barrymore semble frappée d'amnésie.

Lors d'un entretien avec Jane Fonda dans The Drew Barrymore Show, l'héroïne de Charlie et ses drôles de dames a révélé qu'elle comprenait pourquoi l'actrice oscarisée — et héroïne personnelle de Drew — avait apparemment "renoncé aux hommes". Après tout, Drew est sur la même longueur d'ondes.

Drew, qui a dit adorer la façon qu'a Jane de passer son temps entre amis, famille et œuvres philanthropiques, s'est ensuite confiée plus en détails quant à sa vie amoureuse. "Je ne suis pas fermée à cette idée", a-t-elle expliqué, "mais je suis exactement dans le même état d'esprit depuis cinq ans, je me dis que je n'ai pas l'énergie, je ne sais pas si j'ai envie de m'ouvrir, je ne trouve pas le temps."

Si Jane a peut-être mis sa vie amoureuse entre parenthèses, elle a plaisanté en disant qu'elle était "tout à fait pour" que Drew case une "liaison ou deux" dans son emploi du temps chargé.