Kanye West semble uriner sur un Grammy après avoir dénoncé les maisons de disque sur Twitter

Ye a ajouté : "On s'est habitués au fait de ne pas avoir ce qu'on mérite... ils nous permettent d'avoir un peu d'argent avec nos tournées, quelques chaînes en or, un peu d'alcool, quelques filles et des faux chiffres pour flatter notre ego... mais on ne possède pas nos masters. On soutient les enfants des autres... on pourrait passer notre vie dans l'industrie musicale, mais nos enfants devront aller travailler pour une autre société quand ils seront grands."

Le rappeur à qui l'on doit l'album Kids See Ghosts a avancé ensuite qu'il était "la seule personne qui peut parler de ça" parce qu'il a "gagné des milliards en dehors de la musique" et qu'"aucun musicien n'a gagné des milliards dans le monde de la musique". Il a alors promis "de changer ça".

"Je connais beaucoup de musiciens qui n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit, mais on ne peut pas me faire taire ou m'annuler, donc je vais tout dire comme toujours. On a vu Nick Cannon subir la "cancel culture" et on doit avoir Black Lives Matter sur notre dos… mes frères soyons vraiment solidaires… il n'y a pas de NBA ou de musique sans les Noirs… les contrats justes comptent… la propriété compte."