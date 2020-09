Jason Wu révèle ce qui lui a inspiré son défilé "Paradis Tropical" à la Fashion Week de New York

Le défilé de Jason Wu à la Fashion Week de New York a permis un moment de détente pendant cette période de pandémie de COVID-19.

Arrêtez de regarder le mur devant vous et admirez plutôt le défilé printemps/été 2021 de Jason sur les plages de Tulum, au Mexique ! Ou, du moins, en apparence.

En réalité, Jason Wu, le conseil des créateurs de mode américains et IGM ont réussi à créer une oasis tropicale sur le toit d'un gratte-ciel new-yorkais. Pour réaliser la vision du designer, il aura fallu des palmiers, une promenade en bois et 5 400 kg de sable, et le résultat en valait la chandelle.

Au cours d'une interview exclusive avec Zanna Rossi, notre experte mode, Jason a expliqué avoir dit aux mannequins avant le défilé : "Je veux que vous oubliiez que nous avons tous ces problèmes, on est dans un paradis tropical."

Le contexte exotique est une jolie ode à son mariage à Gustavo Rangel en 2016. "On s'échappe à Tulum parce que c'est là que je me suis marié, et je voulais la reproduire dans la ville." Il a ajouté en plaisantant : "Si je ne peux pas y aller, elle viendra à moi."