Baby Yoda fait un retour épique dans la bande-annonce de la saison 2 de The Mandalorian

Deux mots : Baby Yoda.

Disney+ vient de sortir la première bande-annonce officielle de la saison 2 de The Mandalorian, et l'adorable créature (aussi appelée l'Enfant) y tient une place centrale aux côtés du Mandalorien. Dans la vidéo, le duo traverse la galaxie suite à l'effondrement de l'Empire galactique, même si on n'apprend pas grand-chose sur ce qui les attend.

Étrange et pleine de suspense, la bande-annonce renvoie le téléspectateur dans l'univers Star Wars, tout en distillant quelques informations qui semblent indiquer que Baby Yoda est là pour longtemps. Une voix off demande au chasseur de primes de rendre le petit personnage vert "à ses semblables" — alias les Jedi — dans un lieu qu'il est censé trouver tout seul.

"Tu me demandes de parcourir la galaxie à la recherche de son foyer et de le remettre à une race de sorciers ennemis ?", déclare le Mandalorien, joué par Pedro Pascal, avant qu'on découvre une séquence bourrée d'action qui annonce les nombreux combats intergalactiques qui attendent nos héros. Il dit aussi plus tard : "Où que j'aille, il me suit."