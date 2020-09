Cardi B demande le divorce à Offset après trois ans de mariage

Cardi B met un terme à son mariage.

E! News confirme de par des documents juridiques que la rappeuse a demandé la dissolution de son mariage avec Offset dans le comté de Fulton, en Géorgie, le 14 septembre. Le couple a une fille de deux ans prénommée Kulture.

Cardi et ses avocats déclarent que l'union est "irrémédiablement brisée" et qu'"il n'y a aucune perspective de réconciliation". Elle lui demande une pension alimentaire pour leur enfant et espère que le divorce "sera réglé par un accord entre les deux parties".

Comme vous le savez, le couple de rappeurs a toujours eu une relation en dents de scie. Après que le duo s'est marié en secret en septembre 2017, Cardi avait confirmé en décembre 2018 qu'ils se séparaient.

Mais après qu'Offset a supplié publiquement sa femme de le pardonner après avoir reconnu l'avoir trompée, le couple avait décidé de faire un effort pour leur fille.

"Quand mon mari et moi avons eu nos problèmes — il m'a trompée et tout ça — et que j'ai décidé de rester avec lui et qu'on fasse tous les deux des efforts, beaucoup de gens m'en ont voulu", a reconnu Cardi dans le Vogue américain de janvier. "J'ai déçu beaucoup de femmes."