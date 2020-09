Les meilleurs looks de Fashion Week des Kardashian et Jenner

Une famille en avance sur son temps.

Au fils des années, les Kardashian-Jenner sont pratiquement devenus synonymes de Fashion Week.

Kim Kardashian est une habituée des premiers rangs, Kendall Jenner est passée de quelques apparitions sur les podiums à des jobs réguliers dans les défilés à New York, Londres, Milan et Paris, Kourtney Kardashian est louée constamment pour ses tenues street style à la pointe de la mode et Kris Jenner réussit à être partout à la fois, qu'elle soutienne ses filles ou fasse la tournée des défilés et des after-parties.

Bien sûr, on ne peut pas oublier l'une des stars les plus classe de L'incroyable famille Kardashian : North West, qui assiste aux défilés — y compris ceux organisés par son propre père, Kanye West — depuis qu'elle sait marcher.

Les présentations Yeezy de Kanye sont presque toujours une affaire de famille, tout le monde, de Khloé Kardashian à Kylie Jenner, vient montrer son soutien à la marque de baskets et de vêtements en constant développement du rappeur. Vous vous souvenez de l'apparition légendaire et tout en fourrure de la famille au défilé Yeezy Season 3 ?