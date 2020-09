Jude Law est papa de son 6e enfant, avec sa femme, Phillipa Coan

Surprise ! Jude Law et sa femme, Phillipa Coan, viennent d'avoir un enfant.

L'acteur de Sherlock Holmes a confirmé la bonne nouvelle dans une interview avec Jimmy Fallon lundi. Quand le présentateur lui a demandé ce qu'il avait fait pendant le confinement, Jude lui a répondu qu'il avait jardiné. "Oh ! Et en plus de ça, j'ai eu un bébé", a-t-il précisé à l'animateur du Tonight Show. "Alors voilà."

Visiblement surpris, Jimmy Fallon a répondu : "Vous avez bien noyé le poisson sur ce coup-là. Félicitations, papa ! C'est génial."

L'acteur de 47 ans a reconnu que "c'est vraiment merveilleux", en précisant que sa femme et lui se sont sentis "chanceux" de pouvoir "cocooner" en famille. Il a toutefois reconnu que c'était une naissance "inhabituelle" compte tenu de la pandémie actuelle.

C'est le premier enfant pour Phillipa Coan et le sixième pour Jude Law. L'acteur de The Holiday a trois enfants, Rafferty Law, 23 ans, Iris Law, 19 ans, Rudy Law, 18 ans, fruit de son union avec son ex-femme, Sadie Frost. Il a également une fille, Sophia Law, 10 ans, avec son ex Samantha Burke, et une autre fille, Ada Law, 5 ans, avec son ex Catherine Harding.