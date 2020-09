Sarah Jessica Parker détaille l’événement virtuel de la collection SJP à la Fashion Week de New York

SJP prend la Fashion Week de New York d'assaut.

La Fashion Week de New York bat son plein après le lancement de sa saison printemps 2021 avec le défilé en présentiel de Jason Wu — une rareté cette année en raison de la pandémie de coronavirus toujours en cours — et qui mieux que Sarah Jessica Parker pouvait-on interviewer durant ce tourbillon de la mode ?

La correspondante mode de E! Zanna Roberts Rassi s'est entretenue avec l'actrice et créatrice de mode dans l'édition du lundi 14 septembre de Daily Pop et nous a tout expliqué de son événement virtuel en cours pour la collection SJP.

"On présente une paire de chaussures par jour !" a révélé Parker. "C'est une collection qui arrive en boutique et le timing fonctionne à merveille avec la Fashion Week de New York."

Parker a dévoilé quelques-unes des paires sélectionnées, y compris la très Sex and the City "Newspaper Fawn" et la paire rose vif baptisée "Single".

On ne pouvait pas rater les étincelantes bottines "Elke" non plus, et par chance pour Rassi, Sarah a déclaré : "J'allais vous faire la surprise à la fin, mais on vous a déjà envoyé cette paire-ci."