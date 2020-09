De Naomi Campbell à Gigi Hadid : revivez les débuts de ces top-modèles à la Fashion Week

La beauté en marche !

La Fashion Week de New York se termine peut-être le 16 septembre mais ça ne vous empêche pas de vous extasier sur vos looks de défilés et vos top-modèles préférés des années passées.

Avant que les plus grands noms de la mode ne deviennent des stars, ils ont débuté leurs carrières en faisant une apparition lors d'une Fashion Week. Oui, certaines de ces graines de stars avaient déjà décroché des campagnes de pub, des couvertures de magazines voire des contrats de beauté, mais d'autres ont fait leurs grands débuts sur le podium.

Des stars légendaires telles que Naomi Campbell, Tyra Banks, Linda Evangelista, Cindy Crawford et Kate Moss (pour n'en citer que quelques-unes) ont prouvé qu'elles pouvaient prendre la pose et défiler sur un podium.

Et elles le savaient aussi. Comme l'a dit Linda en 1990 : "On a ce dicton, Christy [Turlington] et moi… on ne se lève pas pour moins de 10 000 dollars par jour."

Naomi ajoutera par la suite : "Je gagne beaucoup d'argent et je mérite chaque cent."