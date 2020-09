Comment regarder les Emmys 2020 à la télé et en ligne

Les Emmys 2020 approchent à grands pas !

Il ne reste plus que quelques jours avant les Primetime Emmy Awards, qui seront diffusés virtuellement pour la première fois en 71 ans. Les producteurs de la cérémonie et les responsables de la santé publique se sont prononcés contre la tenue d'un événement en public à cause de la pandémie de coronavirus, ce qui va rendre les Emmys de cette année d'autant plus uniques. Mais à Hollywood, "the show must go on" !

Tous les détails ne sont pas encore connus, mais voici ce qu'on sait pour le moment :

Qui présente les Emmys ?

Jimmy Kimmel va de nouveau nous faire rire en tant que MC de la 72e édition des Emmys. Le présentateur du talk-show Jimmy Kimmel Live! va filmer sa partie depuis le Staples Center dans le centre-ville de Los Angeles.

Quand ont lieu les Emmys et à quelle heure commencent-ils ?

Le grand jour est le dimanche 20 septembre ! E! va commencer en beauté avec Live From E! : les Emmys à partir de minuit, heure de France métropolitaine. Vous pourrez découvrir toutes les tenues des Emmys et tous les détails à connaître avec Giuliana Rancic, Vivica A. Fox et bien d'autres !

La cérémonie des Emmys aura lieu tout de suite après, à 2 h du matin, sur ABC pour les États-Unis, et sur Série Club pour la France.