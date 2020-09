Tous les looks incontournables de la Fashion Week de New York printemps/été 2021

Comme on dit toujours, le spectacle doit continuer. Et, comme le monde l'a appris cette année, c'est valable même pendant une pandémie.

Si le COVID-19 a bouleversé nos vies dans tous les domaines en 2020, les gens et les industries à travers le monde essaient d'aller de l'avant au milieu de cette nouvelle "normalité", et le monde de la mode ne déroge pas à la règle. Au moment où la Fashion Week bi-annuelle commence à New York, les choses seront sûrement différentes.

Avec des mesures de précautions pour la santé et la sécurité sans précédent, qui vont restreindre par exemple le nombre de personnes pouvant se rendre à un événement, les fans peuvent s'attendre à voir beaucoup plus d'éléments numériques dans les présentations des collections de cette saison. Et si l'on se fie aux collections homme de cet été, on devrait voir bien d'autres défilés virtuels dans les jours à venir.

Une chose est sûre, l'expérience ne sera pas la même, mais la mode reste l'élément central. De Jason Wu à Rebecca Minkoff, en passant par Cinq à Sept et Christian Siriano, soyez assurés que les créations de certains des designers new-yorkais les plus appréciés seront dévoilées cette semaine, même avec moins de personnes agglutinées en coulisses, moins de places pour le public et moins de flashes dans la tribune des photographes.