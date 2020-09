Ces looks époustouflants de la Fashion Week vont vous laisser bouche bée

Ça y est, c'est enfin la Fashion Week !

Si les choses sont un peu différentes cette saison en raison de la pandémie de coronavirus, ça ne veut pas dire que les aficionados de la mode ne peuvent pas s'extasier sur les dernières collections à tomber.

En fait, le CFDA, le conseil des créateurs de mode américains, a prévu d'organiser l'événement de cette année d'une façon absolument unique qui offrira aux créateurs un moyen immersif d'atteindre les consommateurs, les médias, les talents et plus encore.

"Pour répondre aux inquiétudes de l'industrie de la mode, nous avons créé la plateforme numérique innovante RUNWAY360, qui offre aux marques la flexibilité de présenter leurs collections sous une variété de formats et dans les délais qui leur conviennent", indique le site du CFDA.

La Fashion Week de New York a officiellement démarré dimanche 13 septembre avec l'expérience virtuelle de Jason Wu et Harlem Fashion Row, et se terminera avec Tom Ford mercredi 16 septembre.

Mais avant de le noter dans vos calendriers et de créer des alarmes sur vos téléphones, nous avons rassemblé pour vous les looks les plus époustouflants de la Fashion Week à avoir jamais honoré les podiums.