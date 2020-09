E! People's Choice Awards 2020 : soumettez vos stars préférées avant le début officiel des votes !

C'est la meilleure époque de l'année !

E! se prépare pour les E! People's Choice Awards 2020. C'est une cérémonie pour le public, alors on veut connaître vos chouchous en 2020.

Chaque année, des séries télé, des films, des stars et des tendances nous épatent, mais certains sont juste un cran au-dessus. On voudrait connaître vos coups de cœur en matière de télé, de musique, de cinéma et de pop culture pendant la phase des nominations de vos stars préférées qui commence aujourd'hui, lundi 14 septembre, et qui s'achève vendredi 18 septembre.

Allez vite sur le site des PCA pour soumettre vos stars préférées dans le monde du divertissement et de la pop culture. Vos suggestions permettront peut-être à vos artistes préférés d'être sélectionnés pour faire partie des nominés pour lesquels vous pourrez voter à partir du 1er octobre.

Le sort de vos artistes préférés est peut-être en jeu, alors faites en sorte qu'ils soient nominés !