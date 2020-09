Le rapport d'autopsie de Naya Rivera révèle de nouveaux détails sur ses derniers moments avec son fils

Il semble également que Naya et Josey n'avaient pas prévu d'aller nager ce jour-là. D'après la mère de l'actrice, Naya et son fils avaient l'intention de faire un barbecue au lac Piru, situé à environ 80 km de Los Angeles, en Californie. Cependant, Naya aurait décidé de louer un bateau ponton à la place.

Cela explique pourquoi les enquêteurs ont retrouvé un sac de charbon dans le véhicule de l'actrice, en plus d'un "sac de provisions" sur le bateau.

La cause de la mort de Naya demeure un accident, et le médecin légiste précise : "Son rapport toxicologique indique une quantité thérapeutique de phentermine, des quantités faibles/thérapeutiques d'amphétamine et de diazépam, de caféine, et un taux d'alcool dans le sang de 0,016 %... D'après l'autopsie, les circonstances connues entourant sa mort et l'absence d'une explication anatomique ou toxicologique de sa mort, comme c'est le cas actuellement, la cause de sa mort est une noyade accidentelle."