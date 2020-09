Chris Evans surprend ses fans avec des photos NSFW

Une image vaut mieux qu'un long discours !

Chris Evans a fait plaisir à ses fans malgré lui en postant accidentellement plusieurs photos NSFW sur les réseaux sociaux. L'acteur du film À couteaux tirés aurait publié une capture d'écran de sa pellicule photo sur ses stories Instagram samedi.

Selon Just Jared, l'acteur souhaitait montrer sa famille en train de jouer à Heads Up. À la fin de la vidéo, on voit une pellicule photo sur l'écran, avec apparemment une photo d'un pénis.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule photo qui ait attiré l'attention des fans. Un autre cliché montrerait le visage de l'acteur avec le message "protège cette ch---e."

Pour le moment, on ignore s'il s'agit de la pellicule photo de Chris, et la star n'a fait aucun commentaire public.

Quelques instants après avoir posté ces images, la star de Captain America a rapidement effacé son post sur le réseau social. La boulette est très vite devenue le sujet tendance numéro un sur Twitter, et les fans ont partagé leurs réactions concernant les photos fuitées.