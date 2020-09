Kaia Gerber et Jacob Elordi se montrent câlins en public lors d'un dîner à New York

Kaia Gerber et Jacob Elordi semblent confirmer leur relation.

Le top de 19 ans et l'acteur de 23 ans ont été vus main dans la main lors d'un dîner à New York cette semaine. Les photos les montrent vêtus de masques de protection et de jeans assortis en train de marcher ensemble dans le quartier d'East Village à Manhattan. Ces nouveaux clichés font suite aux rumeurs de couple les concernant. "Ils sont inséparables depuis ces dernières semaines", nous explique une source. "Ils sortent dîner le soir et font du sport ensemble pendant la journée."

Notre témoin précise que Kaia et Jacob sont "toujours en train de rire et de se sourire" et qu'ils "ont l'air très heureux ensemble".

Kaia, qui sortait précédemment avec Pete Davidson, en a étonné plus d'un le 1er septembre dernier quand on a l'a vue dîner avec Jacob à Malibu, en Californie.

Sur le moment, une source avait indiqué que la star d'Euphoria "avait vraiment envie de sortir avec Kaia, mais qu'il n'y a rien de sérieux entre eux", avant d'ajouter : "Ils ont plein d'amis en commun et ont passé beaucoup de temps ensemble par le passé. Ils sont tous les deux très posés et ont des points en commun. Jacob fait rire Kaia, et la famille de Kaia l'adore."