Demi Lovato achète une maison de 7 millions de dollars avec son fiancé, Max Ehrich

D'abord, on tombe amoureux. Ensuite, on se fiance, et après, on s'achète une toute nouvelle maison !

Demi Lovato semble déterminée à passer la meilleure année de sa vie, vu qu'elle vient de débourser 7 millions de dollars pour s'acheter une maison de style rustique à Los Angeles. Selon Variety, la star de la pop est propriétaire d'une villa de six chambres et neuf salles de bains dans le quartier de Studio City.

C'est là que Demi et Max Ehrich passeront certainement leur temps ensemble, vu qu'ils se sont fiancés en juillet. Suite à une idylle express, l'acteur a demandé la main de la chanteuse en lui offrant une énorme bague en diamants estimée à 1 million de dollars.

Le dernier achat de Demi semble boucler la boucle pour l'ex-star de Disney. En juin, la jeune femme de 28 ans a vendu sa maison dans les collines d'Hollywood où elle avait fait une overdose deux ans plus tôt. Le 24 juillet reste, pour elle, "une journée miracle" qu'elle commémore. Elle est revenue sur le chemin qu'elle a parcouru depuis sur Instagram.

"Seulement 2 ans depuis ce jour horrible", a déclaré Demi, "je suis fiancée à l'homme de ma vie, et je peux dire que je me suis débarrassée de mes démons. Chacun d'entre eux. Je ne pensais pas que ce sentiment serait possible. Et ce n'est pas seulement parce que je suis tombée amoureuse (bien que ça ne fasse pas de mal), mais c'est parce que ces deux dernières années, j'ai plus travaillé sur moi-même que je ne l'ai jamais fait."