The Walking Dead se termine, mais un spin-off avec Carol et Daryl est en préparation

Scott M. Gimple a précisé l'avenir de la franchise dans un communiqué :

"Dix années sont passées ; il en reste deux à venir et plein d'histoires à raconter au-delà. Il est évident que cette série parle des vivants et qu'elle a été faite par des acteurs passionnés, une équipe de scénaristes/producteurs, des producteurs et une équipe technique qui donnent vie à la vision de Robert Kirkman dans son comics brillant, et avec le soutien des meilleurs fans au monde. Il reste encore plein d'histoires fascinantes à raconter dans TWD, puis la fin sera en fait le début de plus de The Walking Dead : de toutes nouvelles histoires et de tout nouveaux personnages, des visages et des lieux familiers, de nouvelles voix et de nouvelles mythologies. Il y aura un grand final qui donnera lieu à deux grandes nouvelles aventures. L'évolution est à nos portes. The Walking Dead vivra."