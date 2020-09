Kris Jenner revient sur la décision d'arrêter la série et quel membre de la famille le prend le plus mal

Pas facile de s'y faire.

Mercredi, Kris Jenner, la manager du clan Kardashian-Jenner, a participé à l'émission On Air With Ryan Seacrest au téléphone et a abordé la décision de sa famille d'arrêter L'incroyable famille Kardashian en 2021.

"Vous allez encore me faire pleurer", a fait remarquer Kris à Ryan Seacrest, l'animateur et créateur de la série de télé-réalité.

Quand il lui a demandé si elle avait digéré la nouvelle, elle a déclaré : "Ce n'est vraiment pas le cas."

"C'est amusant, quand on s'est parlé hier, j'étais en pleine forme et je pensais être très forte. Et c'est la bonne décision. Aujourd'hui, en me réveillant, je me suis rappelé la première fois que vous m'avez interviewée à la radio, et j'étais très excitée et très nerveuse", a-t-elle ajouté.

D'après Kris, ce souvenir l'a "beaucoup émue".

Comme vous vous en souvenez sûrement, Ryan est le créateur et le producteur délégué de la docu-série de longue date avec Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Rob Kardashian, Scott Disick, Kendall Jenner et Kylie Jenner.