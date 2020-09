Lily Allen mange un burger en robe de mariée Dior après avoir épousé David Harbour

Voilà un mariage auquel on aurait aimé assister.

Lily Allen et David Harbour ont confirmé s'être mariés de manière sobre sur Instagram mercredi. La chanteuse a posté des photos de leur union à Las Vegas, qui a évidemment été célébrée par un faux Elvis Presley. Sur les deux premiers clichés, on voit les jeunes mariés, sur le troisième, on voit Lily en train de manger un cheeseburger de la chaîne de fast-food In-N-Out dans sa robe de mariée Dior d'une valeur de près de 4 000 $.

La star de 35 ans est restée très sobre en ajoutant simplement trois emojis cœur dans sa légende.

En réponse, l'acteur, et désormais son mari, a fait un commentaire en reprenant des paroles de "Can't Help Falling in Love" du King : "...darling so it goes, some things are meant to be." ("…il en va ainsi, certaines choses doivent arriver") Craquant.

Le Jim Hopper de Stranger Things a aussi annoncé la nouvelle sur son compte Instagram : "Lors d'un mariage célébré par le King lui-même, la princesse du peuple a épousé son dévoué, humble mais gentil détenteur de cartes de crédit au cours d'une belle cérémonie éclairée par le ciel cendré dû à un État en feu à des kilomètres de là et au milieu d'une pandémie planétaire... Des rafraîchissements ont ensuite été servis lors d'une petite réception."