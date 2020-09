Hilaria Baldwin et Alec Baldwin viennent d'avoir un 5e enfant

La famille Baldwin n'en finit plus de s'agrandir.

Hilaria Baldwin et Alec Baldwin viennent en effet d'avoir un petit garçon. La fière maman a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram mercredi 9 septembre.

"On a eu un bébé hier soir", a écrit la reine du fitness de 36 ans pour accompagner une photo d'elle avec l'acteur de 62 ans en train d'admirer leur petit dernier. "Il est parfait, et on est on ne peut plus heureux."

Et pour ceux qui se demandent comment il s'appelle, Hilaria leur indique "de patienter pour le prénom". Comme on pouvait s'en douter, plusieurs de leurs amis célèbres et plusieurs membres de leur famille les ont félicités.

"Félicitations à tout le bataillon !!", a écrit Billy Baldwin dans les commentaires. "Je trouve que Guillermo Eduardo sonne très bien !!"

La journaliste américaine Katie Couric a écrit : "Mazel !!!! Il est magnifique."

La naissance du petit garçon intervient cinq mois après qu'Hilaria a annoncé sa grossesse.

"Je vais laisser le bébé parler parce que je n'ai pas les mots pour exprimer ce que ce bruit produit chez nous", avait-elle déclaré en envoyant une vidéo des battements de cœur de leur futur bébé en avril. "Je viens d'apprendre avec plaisir que tout va bien et que ce petit bout de chou est en bonne santé. Je voulais partager cette nouvelle avec vous. C'est reparti."