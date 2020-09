Katie Holmes embrasse Emilio Vitolo au cours d'un dîner en amoureux : tout ce que l'on sait sur ce chef

Dans le show-biz :

Selon les réseaux sociaux d'Emilio, il est aussi acteur. On peut voir sur sa page IMDb qu'il a 17 projets à son actif, dont Royal Pains, Tapestry, A Crime to Remember et bien d'autres encore. De plus, il a l'habitude d'être devant un objectif pour le cinéma, la télé et la presse. Il a récemment fait la une du magazine Man About Town.

That's Amore :

Emilio était autrefois fiancé à la créatrice Rachel Emmons, selon InTouch Weekly. Une source proche du restaurateur a déclaré que le couple avait "annulé ses fiançailles très récemment" car Emilio "se concentre sur son restaurant". Comme E! News l'a rapporté, Emilio et Rachel ont été photographiés ensemble le 23 août.