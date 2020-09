Voyez Kanye West et ses enfants "marcher sur l'eau" lors de sa messe en Géorgie

Les messes de Kanye font leur grand retour !

Kanye West est revenu en force le week-end dernier. Le rappeur de 43 ans, également candidat à la présidentielle américaine, a organisé sa fameuse messe à Fayetteville, en Géorgie, avec des invités comme sa femme, Kim Kardashian, leurs enfants, ou encore Joel Osteen, le prédicateur chrétien évangélique américain.

Contrairement aux précédents événements dominicaux, Kanye a vraiment mis le paquet en termes de scénographie biblique. L'interprète de Jesus Is King a ainsi raconté l'histoire de Jésus marchant sur les eaux avec Pierre et a joint le geste à la parole en marchant sur le lac de Pinewood Forest avec Joel Osteen et son chœur.

North West, 7 ans, et Saint West, 4 ans, ont rejoint leur père pour marcher avec lui sur l'eau.

Pendant la messe, le rappeur et son chœur ont entonné des chants inspirés du gospel, avec notamment "Ultralight Beam", le célèbre hit de 2016 de son album The Life of Pablo.