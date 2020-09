La saison 20 de L'incroyable famille Kardashian, diffusée en 2021, sera la dernière

E!

La chaîne E! a déclaré dans un communiqué : "E! aura été la maison de la grande famille Kardashian-Jenner pendant 14 ans, à montrer la vie de cette famille libératrice. À vos côtés, nous avons apprécié de suivre leurs moments intimes qu'ils ont eu le courage de montrer en nous faisant pénétrer dans leur quotidien. Si ce fut un véritable privilège et qu'ils nous manqueront énormément, nous respectons leur décision de mener leurs vies loin des caméras. Ce n'est pas encore un au revoir puisque nous sommes impatients de diffuser la nouvelle saison de L'incroyable famille Kardashian le 17 septembre et l'ultime saison en 2021. Nous remercions tous les membres de la famille et nos partenaires de production, Bunim Murray et Ryan Seacrest Productions, d'avoir participé ensemble à ce phénomène mondial." La nouvelle saison de la série débutera le 17 septembre aux États-Unis et le 25 septembre en France, en exclusivité sur E!.

Depuis le début de la série le 14 octobre 2007 aux États-Unis, il y a eu 12 séries dérivées sur E! dont Les sœurs Kardashian à Miami, Les Kardashian à New York, Les sœurs Kardashian dans les Hamptons, Khloé et Lamar, Sex with Brody, Appelez-moi Caitlyn, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body avec Khloé Kardashian ou encore La déco selon Disick.