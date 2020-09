Regardez Will Smith révéler son "secret" pour jouer la comédie

La star pense qu'être un grand acteur est plus utile que d'être simplement à l'écran et que le secret pour être un bon acteur est aussi d'avoir une vie pleine et enrichissante.

"Plus on se comprend, plus on est capable de comprendre ses personnages", a-t-il reconnu. "Ce qui est beau dans le fait de jouer, c'est d'avoir le don pour les relations à succès."

D'après Will, il s'agit de s'ouvrir à toutes sortes d'expériences humaines, et à partir de là, tout est possible !