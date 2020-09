Kim Kardashian étend son empire avec un espace dédié au lifestyle

Kim a récemment fêté en grande pompe le premier anniversaire de sa marque de lingerie et de sous-vêtements de maintien.

"Pour célébrer l'arrivée du premier anniversaire de @SKIMS le 10 septembre, on remercie notre incroyable communauté ! Je suis très impatiente de vous présenter notre campagne anniversaire avec certaines de nos plus grandes fans et quelques-unes des plus belles femmes qui m'inspirent", a écrit le magnat de la mode sur Instagram.

Et Kim d'ajouter : "Merci à tous ceux qui ont permis à Skims d'exister. Ça a été une année incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante de votre soutien. Allez dans mes stories Instagram pour découvrir toutes les affiches !!!"