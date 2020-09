Sophie Turner et Joe Jonas sortent pour la première fois depuis qu'ils sont parents

"Tout le monde est très content pour eux", a-t-on encore appris.

En février, E! News avait appris que Sophie et Joe attendaient leur premier enfant. À l'époque, le couple n'avait pas commenté la nouvelle. Ce n'est que le mois dernier que Sophie a parlé de Joe comme le "père de son enfant" dans une légende sur Instagram.

Cet été, le duo a non seulement fêté la naissance de sa fille mais également son premier anniversaire de mariage.

En juin 2019, l'actrice qui jouait dans Game of Thrones avait épousé le chanteur (une seconde fois !) lors d'un mariage digne d'un conte de fées en France, un mois après leur mariage surprise à Las Vegas.

"Joe et Sophie ont tous deux pleuré en lisant leurs vœux de mariage", avait précisé une source lors de leur union en France. "Tout le monde s'est levé et a applaudi, et ils arboraient un large sourire quand ils sont repartis en tant que mari et femme. Ce fut une cérémonie émouvante."