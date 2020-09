Découvrez la journée à la plage très complice de Sofia Richie et Jaden Smith

Fans de plage !

Sofia Richie et Jaden Smith viennent de faire parler d'eux après avoir été repérés à Malibu samedi 5 septembre. D'après le Daily Mail, qui a obtenu ces photos du duo sur la plage, Sofia et Jaden se sont éclatés ensemble ce week-end.

Pour leur sortie, le jeune mannequin de 22 ans portait un bikini rose fluo à fleurs. Quant au rappeur, il portait un caleçon rose. Si une photo vaut mieux qu'un long discours, une source explique à E! News ce qui s'est vraiment passé entre Sofia et Jaden.

Spoiler : le duo a passé la journée ensemble "du matin au soir".

"Ils ont passé l'après-midi à jouer sur la plage avec des amis. Mais Sofia et Jaden n'avaient d'yeux l'un que pour l'autre. Ils ont nagé ensemble et se sont enlacés. Ils se sont tenus la main en entrant et en sortant de l'eau et se sont fait un câlin", apprend-on encore.