Découvrez les vacances de Kendall Jenner et Devin Booker avec Justin et Hailey Bieber dans l'Idaho

Autant finir l'été sous le soleil !

C'est certainement ce qu'a dû se dire Kendall Jenner quand elle est récemment allée dans l'Idaho pour quatre jours de fun avec Devin Booker, le joueur de NBA des Suns.

D'après un témoin, la star de L'incroyable famille Kardashian est restée dans une maison au bord d'un lac avec un groupe d'amis. Là-bas, le top a participé à toutes sortes d'activités estivales avec Devin.

"Ils ont passé du bon temps à jouer sur le quai et à nager dans le lac tous les jours. Ils ont passé tout leur temps dehors à se détendre dans la nature", a-t-on encore appris.

Et, au cours d'une journée, Kendall et Devin ont retrouvé Justin Bieber et sa femme, Hailey Bieber, pour jouer au golf et au tennis. Comme on le voit sur les photos, Kendall avait une tenue décontractée avec un T-shirt tie-dye et des lunettes, tandis que Justin avait opté pour une chemise rose fluo.