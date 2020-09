Britney Spears évoque le mouvement #FreeBritney en plein combat autour de sa tutelle

Britney Spears exprime son appréciation pour ses fans les plus fidèles.

Alors que la tutelle de la fortune de la chanteuse est toujours en discussion, de nouveaux documents juridiques semblent donner un nouvel éclairage à la relation qu'entretient la star avec ses followers et son père, Jamie Spears.

E! News a appris jeudi 3 septembre que l'avocat de Britney a expliqué que la chanteuse ne souhaite pas que les informations concernant sa tutelle soient scellées. Au contraire, elle veut que ses fans soient tenus informés.

"Britney croit fermement qu'il est dans son intérêt et dans celui du public que la décision de choisir un nouveau tuteur pour ses biens soit prise dans la plus grande transparence possible", peut-on lire. "Son père souhaiterait que le processus soit secret pour « protéger » les intérêts de Britney, mais elle y est farouchement opposée."

Les documents font référence à une interview de Jamie dans Page Six dans laquelle il estimait que le mouvement #FreeBritney était "une blague".