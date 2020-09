Le tournage de The Batman s'arrête après que Robert Pattinson a été testé positif au coronavirus

Malgré l'interruption du tournage, Matt Reeves a toutefois réussi à assembler un teaser pour le film DC Comics lors de l'événement virtuel DC FanDome d'août. Le réalisateur a précisé qu'avant l'interruption, environ "25 %" du film avait été tourné, c'est ce qu'on peut voir dans la bande-annonce.

Le teaser très sombre dévoile très rapidement les autres acteurs du film, dont Zoë Kravitz et Colin Farrell. Mais les fans devront faire preuve de patience avant de voir le résultat final, avec une date de sortie prévue pour "?0?1".

Robert Pattinson a également fait une brève apparition virtuelle lors du FanDome. Au cours d'un petit discours, la star de Tenet a annoncé : "Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute déjà, on en était au début de la production quand le COVID a frappé, je suis donc maintenant très impatient de me remettre au travail et de continuer à façonner ce personnage tant aimé. J'ai toujours été un énorme fan."

Pendant ce temps, aux États-Unis, les tournages reprennent progressivement avec des mesures de sécurité très strictes imposées par les grands studios.