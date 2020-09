Britney Spears qualifie sa tutelle de "volontaire" dans sa demande d'un nouveau tuteur de ses biens

Britney Spears veut avoir son mot à dire dans le choix du tuteur de ses biens.

D'après des documents juridiques déposés lundi à Los Angeles et obtenus par E! News, la célèbre pop star demande à ce que la banque Bessemer Trust Company soit désignée en ce sens.

Dans la demande déposée par son avocat, Samuel Ingham, on note : "C'est une tutelle volontaire. La personne sous tutelle aimerait exercer son droit de nommer un tuteur pour ses biens via le Probate Code rubrique 1810."

Les documents contiennent également une liste de pouvoirs supplémentaires que Britney souhaite octroyer à la Bessemer Trust Company, y compris "le droit et l'autorisation de saisir des opportunités liées à des engagements et des activités professionnels, dont, mais pas seulement, des concerts, des enregistrements, des clips, des tournées, des apparitions à la télé et autres activités similaires, du moment qu'elles sont approuvées par le tuteur de la personne et l'équipe médicale de la personne sous tutelle".

La star a également signé la nomination d'un tuteur, le 27 août, en nommant officiellement la Bessemer Trust Company comme le tuteur de ses biens.