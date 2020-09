Le prince Harry et Meghan Markle signent un gros contrat avec Netflix : ce qui vous attend

Les projets à Hollywood du prince Harry et Meghan Markle viennent d'être révélés.

E! News a appris que le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat sur plusieurs années avec Netflix pour produire des films et des séries pour le service de streaming, dont des séries scriptées, des docu-séries, des documentaires, des longs-métrages et des programmes pour enfants.

"Notre but est de créer des œuvres qui informent mais donnent aussi de l'espoir", a déclaré le couple dans un communiqué au New York Times mercredi. "En tant que jeunes parents, faire des programmes familiaux inspirants est aussi très important à nos yeux."

Harry et Meghan ont ajouté que "la portée sans précédent [de Netflix] va nous aider à proposer des programmes percutants qui invitent à l'action".

Plusieurs projets sont déjà en développement, y compris une docu-série innovante sur la nature et une série animée qui met en avant des femmes inspirantes. Le duc et la duchesse s'engagent à mettre en avant diverses voix devant et derrière la caméra avec leurs nouveaux projets.

Et pour ceux qui se demandent si Meghan va jouer dans certains de ces nouveaux programmes Netflix, E! News a appris que la maman d'Archie Harrison n'a pas prévu de redevenir actrice.